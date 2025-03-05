七旬腸病翁骾喉離世　明愛醫院認餵錯食物　兩名涉事護士正休假

明愛醫院爆出醫療事故，一名長者被錯餵食物後死亡。醫院管理局及院方今日(5日)交代事故。九龍西醫院醫網總監羅振邦表示，事件中的75歲男病人於本周一(3日)餵治期間「骾親」，醫護人員隨即進行搶救，惟患者延至昨日(4日)下午1時30分不治。兩名涉事護士正休假。

羅振邦代表醫院及聯網向患者家屬致歉，承諾會盡力協助患者家屬，並成立根治調查委員會作調查。明愛醫院行政總監關慧敏表示，該名患者於2月25日因肚脹入院，原本吃糊狀「免治餐」，直至本周一見病人情況有改善，醫護人員判斷病人可吃適合病人狀況的食物，於指引上寫上「DAT」(Diet As Tolerated)，意指病人進食適合自己可以接受的飲食。

關慧敏續稱，一名護士學生依從指示，餵該病人吃正常餐。患者初時有咀嚼，惟其後出現咳嗽，且病情急轉直下，醫療人護進行評估時，患者已無呼吸及心跳。急救過程中，人員發現患者喉中有食物殘渣，遂用鉗將食物取出，惟病人情況未如理想，同日下午1時半證實死亡。她又指，護士學生知悉指示並跟進執行，而事件由負責護士給予指引，現時兩人在休假當中。