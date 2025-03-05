印度漢危駕判監18個月停牌3年　胞弟「頂包」囚10個月

中環於去年7月發生罕見事故，一輛私家車撞向位於下亞厘畢道律政中心的保安更亭，當日一名印度裔男子被捕。警員其後發現當日駕駛肇事私家車的是被捕男子的兄長，並拘捕該兄長及另一名巴基斯坦裔男子，指3人涉「頂包」。3人其後被控意圖妨礙司法公正罪，兄長另被控危險駕駛等6罪。該對印度裔兄弟早前分別承認控罪，今日(5日)於西九龍法院(暫代區院)接受判刑。區院暫委法官黃雅茵指涉事兄長為案中主腦，判監18個月、罰款6,000港元、須賠償3,685港元及停牌3年等；胞弟則是出於對兄長的愛而犯案，判囚10個月。

今接受判刑的被告為辛格梓洋(25歲，印度裔，工程師)及辛格梓龍(27歲，印度裔，運輸工人)，2人是兄弟。辛格梓龍承認意圖妨礙司法公正、危險駕駛、被取消駕駛資格期間駕駛、駕駛未領牌車輛、沒有第三者保險而使用汽車、發生意外以致其他東西受到損害後沒有停車及沒有報告涉及損害的意外共7罪，被判囚18個月，另須罰款、賠償、停牌及自費修習駕駛改進課程；胞弟辛格梓洋則承認意圖妨礙司法公正罪，被判囚10個月。同案另一名被告簡馬弗(22歲，巴基斯坦裔，運輸工人)則否認意圖妨礙司法公正罪，經審訊後將於4月28日裁決。

法官判刑指當日肇事車輛完全失控，並對律政中心設施造成破壞，幸好當時沒有人受傷。法官指辛格梓龍為本案的主腦，有計劃聯絡胞弟，濫用胞弟對他的愛而令胞弟為其「頂包」罪行，又指他當日無牌駕駛的舉動沒有任何合理解釋，罪責亦較重。胞弟則沒有想過後果就參與經策劃的犯罪行為，罪責則較輕。

案情指，2023年7月28日早上約7時，辛格梓龍駕駛私家車載着簡馬弗及另一人，突然衝上行人路，撞向律政中心保安更亭。他們其後乘的士逃離現場，辛格梓龍其後返回住所。胞弟辛格梓洋其後換上兄長案發時所穿衣物與簡馬弗乘的士返回案發現場附近，胞弟向警員自稱是肇事車輛司機。簡馬弗及辛格梓龍其後於同月29日及31日投案。案發時閉路電視拍攝到案發過程，法證人員在司機位的安全氣袋發現辛格梓龍的基因。

案件編號：DCCC 160/2024