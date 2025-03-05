助港商進口非法魚翅轉售內地　7台人捱告

一名蒙姓香港商人為求把非法捕撈得來魚翅轉口到中國大陸，早前委託台灣報關公司及貿易公司偽造進出口報單，在兩年間轉手近30噸。台媒周三（5日）報道，台灣高雄地檢署正依偽造文書等罪起訴7名台灣業者。

起訴書指，蒙男透過不詳渠道取得大量非法捕撈魚翅，圖在台灣加工後轉口至大陸。由於台灣漁業署對於魚翅進口有嚴格規範，他於是委託台灣侑昇物流有限公司協助辦理，簡姓女負責人借用兩貿易公司名義辦理進出口。

為了佯裝成合法捕撈，蒙男另偽造西班牙漁業公司捕撈證明及商業發票等，交由簡女送件申請進口。從2019年至2020年間，他與簡女透過上述方式，成功把近30噸魚翅進口到台，經加工後再出口到大陸。2021年1月，一批約10噸魚翅未能通過檢疫不能出口，蒙男等人為減少損失，便將該批魚翅交予台灣業者內銷，再由簡女及貿易公司開立假發票入帳。

由於台灣漁業署人員求證西班牙公司，最終發現該批魚翅捕撈證明純屬偽造，於是與西班牙展開跨地合作。在偵辦期間，簡女等人否認犯行，辯稱文件均由蒙男提供，仍被檢方起訴。