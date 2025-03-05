食素患大腸癌脂肪肝　專家教你點樣避免

現代人重視健康，三餐茹素大行其道，不過去年有中年女士吃素數十年，但最終被確診大腸癌3期，要切腸保命；另外也有年輕女子為減肥，半年內只吃白烚菜，最後亦患上重度脂肪肝。素食者也有脂肪肝，那跟大杯酒、大塊肉的飲食人士有何分別？素食者脂肪比較少，其實這是不少人也有的錯誤想法，無論素食者、雜食者也好，飲食結構不均衡，一樣會引起體脂代謝紊亂，導致脂肪於肝臟堆積。《東呼即應》請教醫生，讓各界縱然素食，也可吃得健康些。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，其實患大腸癌有很多因素，最重要的是年齡，所以說現在45歲以上人士，便已應該要接受大腸癌篩查，甚至應該照大腸鏡，所以歲數就是「天敵」，無法避免。而其他的因素則包括食物，尤其是加工製肉、紅肉、牛肉，如果吃菜太少，亦是會增加罹患腸瘜肉或腸癌的風險，另外肥胖也會增加罹患大腸癌風險。如果在吃菜、吃素時，用了很多油炸方式烹調或下了很多糖，那麼吃素同樣可致肥。故此若覺得已經做了那麼多，但發現最後都患大腸癌，只不過是不知道其實當中還有很多其他因素。

姚志謙續指加工素食，很多都是仿製肉類，例如齋燒鵝、齋牛扒等，有機會用了很多油，炸完之後可能還會炆煮，在煮製過程中已經下了很多油處理，故此這些都會增加油的攝取及增加膽固醇等，另外有時它添加的食物色素，亦有機會是有害的，所以素食人士亦要很小心，看清楚標籤註明。

姚志謙又表示，若一個人只吃白烚菜，相信會瘦得很快，因為只得很低的卡路里，那麼對方便需要把身體內脂肪能量分解出來維持其生命或日常。但其實在瘦得很快的情況下，都是形成脂肪肝或令到脂肪肝惡化的原因之一，因為人體在分解脂肪時，不但會分解內臟脂肪，皮下脂肪及儲存在肌肉的脂肪也會一起分解出來，令到血液中的漂浮脂肪突然增加很多，那些漂浮脂肪若運行到肝的時候，有機會被肝臟儲存起來，故此無論用任何方式減重，不希望在一星期內瘦超過1公斤，建議一星期最多減0.5至1公斤，若超過這速度減重便不太健康；如果長期減體重而缺乏脂肪或蛋白質，那麼對身體營養上或機能上都會構成損害，不單只純粹影響肝功能。

另外，果糖是形成脂肪肝一個很重要的風險因素，姚志謙建議脂肪肝的病人除了減體重之餘，都會建議盡量減少糖類，尤其是凍飲的糖漿或甜品的沙糖等果糖，都是容易去到肝臟，變成脂肪，如果純粹為了減體重而不吃脂肪類或肉類，變相吃了很多澱粉質或糖類，第一未必減到體重，第二就是攝取這些物質，本身都是構成脂肪肝的重要食物來源。

美國註冊營養師陳秋惠則指出，當開始食素或嘗試素食，吃了一段時間就有人會覺得身體狀況大大改變了，會愈來愈健康，以前的疼痛、頭痛、失眠都會改善，亦有人皮膚會愈來愈好，但不代表不會有傷風感冒，亦需預防一些比較重大的疾病；此外，還有很多生活細節要去關注，避開一些會傷害身體或傷害免疫力、傷害細胞的生活方式，才可以不吃出病，所以基本上食素不能夠確保不一定會有病，但是可以愈來愈少病。陳秋惠續指，在4大營養類別中包括蔬菜、水果、全穀麥和豆類堅果，每餐都有吃到一些食物類別，這樣才可確保吃素亦足夠平衡，她再指即使有一餐吃得不平衡亦不緊要，是要以整個星期來看的。