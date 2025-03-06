病人餵食指引過簡　組織憂安全隱患

明愛醫院的醫療事故涉及一名護士學生，病人政策關注組林志釉表示，餵食程序每日都要進行數次，今次事故令人擔心公立醫院的日常醫療程序亦有一定風險，如果醫生相關指示不夠清晰或有機會被錯誤理解，會令出現事故的風險增加，希望醫管局重新審視程序。有病人組織亦稱，院方應考慮除了單單寫「DAT」外，能否為餵食人員提供更清晰的指引，並讓有關人員可翻查病人以往進食紀錄，以便提供合適食物。

他提到去年發生的兩宗實習醫生插錯鼻胃喉事件，指相關實習醫生、護士學生等人員經驗仍然尚淺，進行打針等入侵性醫療程序，又或者餵食程序，一旦犯錯就會有一定風險，故「不能有誤解空間」。

關注病人權益的香港社區協會幹事彭鴻昌亦擔心日後或再出現類似事件，希望當局公布事件後，其他醫院及醫護人員進行相關程序時，會提高警覺。他認為，「DAT」指示沿用已久，相信醫護人員對此並非不熟習。

不過，醫生作出「DAT」的指示後，護士需要以護理角度理解，不排除在醫生及護士兩個層面轉換中有誤而導致事件。

彭建議，院方應考慮除了單單寫「DAT」外，能否為餵食人員提供更清晰的指引，並讓有關人員可翻查病人以往進食紀錄，以便提供合適食物。另外，據院方說法，事件中的學護，是在另一名有4年經驗的護士指導下餵病人進食錯誤食物。他質疑，學護是否有責任去核實病人的食物，抑或只需依從指示分發食物。