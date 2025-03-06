電動車潮帶動意外倍升　消防處引入5款救援工具　滅火省時節水

隨着電動車的普及，電動車起火事故亦逐年上升。為應對電動車起火事故，消防處引入了一系列的電動車滅火救援工具，該處指新工具可將滅火時間縮短至2小時，用水量也能從以前的15萬升減少至1.5萬升，前線人員已接受了新工具的相關培訓。

助理消防區長（災難應變救援）文家平介紹新亮相的5款電動車滅火裝置，包括應急插頭，可插入電動車充電插座模擬充電狀態，防止電動車繼續行駛；高壓噴霧喉筆，可放置於車底電池位置並產生水霧，為電池降溫以達間接滅火的效果；電動車輛滅火氈，通過將防火氈快速覆蓋車輛，可抑制火勢和煙霧；電池滅火系統，通過裝置穿刺將水喉打穿車輛底盤和電池外殼，直接向車內及電池注水；及臨時水池，即由一塊塊擋板組成的水池，通過將已燃燒或有復燃風險的電動車放入至水沒過電池的水池內，防止火勢復燃。

文家平又表示，目前應急插頭以及電動車輛滅火氈已配備於所有公路及鐵路拯救專隊的搶救車上，而電池滅火系統亦為屯門及港灣的公路及鐵路拯救專隊配備。他又說，目前世界各地對於電動車的滅火及救援策略上都未有標準化的策略，引入上述新工具，香港亦算是初步搭建了針對電動車的滅火策略。

此外，近年消防人員因應電動車事故出動次數也有上升，2023年，涉及電動車的交通意外數字為24宗，電動車火警僅有1宗；去年涉及電動車的交通意外數字升至44宗，電動車火警數字也相應上升至4宗。文提醒市民，遇到電動車着火時不要自己嘗試滅火，因個人沒有專業設備可以撲滅電動車的火警，應即時報警尋求幫助。