台女上月赴港參加旅遊展遭收押　傳涉洗錢舊案

台灣花蓮縣政府多位鄉鎮首長、地方觀光業者與立委傅崐萁赴香港行銷觀光，上月18日入境香港時，其中一名女團員被扣押，理由是多年前涉及洗錢案。台灣陸委會證實，當事人已被香港法官裁定收押，據指香港西九龍裁判法院將於周五（7日）召開保釋庭。

主管台灣外事部門的林佳龍周三（5日）表示，花蓮縣政府上月赴香港參加旅遊展，其中一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，至今未返。據報道，陳女50多歲，在花蓮一個農場擔任行銷主管。家屬得知後透過民眾黨花蓮縣議員傅國淵，找民眾黨立委林憶君辦公室協助詢問原因。林憶君周三表示，辦公室僅聯繫相關主管機關了解原因，完全尊重司法依法辦理，並無介入。傅崐萁辦公室則指，傅崐萁不認識陳女，也非團員或帶團領隊，而是自費前往參加協助推動花蓮觀光。

陸委會周三透過書面回應，在隨團花蓮縣政府赴香港參加旅展的花蓮旅遊業者中，確實有人在入境時遭拘留至今。陸委會表示，香港辦事處接獲訊息後，已即時提供必要協助，當事人被指控涉及刑事案件，正在香港司法程序中。台媒指，陳女25年前在港涉犯洗錢1萬美元（約7.8萬港元），因洗錢罪在香港無追訴期限，因此她一入境就被捕。傅國淵稱，西九龍裁判法院法官裁定收押，周日（2日）開過一次庭，經陸委會香港辦事處協助，當事人已聘律師，辯方提出擔保，未獲法庭核准。