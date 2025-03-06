消委會揭同一手術不同私家醫院收費差距大　割痔瘡相差可達1.5倍

公立醫院治療排期耐，不少人轉到私營醫療求醫，卻面對收費差異。消費者委員會最新研究報告發現，同一手術在不同私家醫院的價錢差距甚大，例如割痔瘡收費相差可達1.5倍，實際金額有5至6萬港元，但消費者難「貨比三家」，因各醫院、日間醫療中心在網上披露價目資料的方式參差複雜，甚至有一間不設網站。消委會指衞生署即使已設電子平台，披露30種常見治療的過往收費數據，但市民大多不知相關數據，而數據表達亦難明，倡參考澳洲等地重新整合數碼，並統一以簡單易明形式公開。

消委會今日(6日)發表香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。該會在2023年至去年期間，分別問卷調查500名消費者、6間私家醫院及7間日間醫療中心，並以一般顧客身份電話查詢或檢視13間私家醫院及20間日間醫療中心網頁等。

研究發現即使相同的治療或程序，不同醫院的收費差距甚大，其中痔瘡切除術總收費中位數，即連同醫生費及醫院費在最平的醫院近3.4萬港元，但最貴的醫院索價逾8.5港元，相差逾5萬港元，達1.5倍，而同一醫院病人之間的收費差距甚大，達50%，凸顯比較收費重要性。醫療界解釋，收費主要受病人的具體病況，醫生選用的治療方法和醫療儀器等因素影響。

不過，病人要像日常生活一樣格價亦不容易。消委會研究顯示，各間醫院、日間醫療中心披露的收據參差，例如4間醫院在去年中仍僅提供2022年的「滯後」收費統計數據。消費者亦反映過往收費統計數據難以理解，例如「百分位數/分位數」屬統計學概念。日間醫療中心的網上價目資料多按個別服務項目分類，例如手術室收費、檢查程序費等，令價目雖清晰但一般消費者難自行計算及理解。而且僅10%受訪消費查曾看過往收費統計數據，其餘的受訪者中每3人便有兩人不知有相關數據。

消委會又說，部分私家醫院雖提供醫療套餐，但類型不足。其中7間只就30種常見治療的其中6種提供套餐式收費：1間僅提供2種醫療套餐。不過有1間較「前衞的」為26種治療/程序提供醫療套餐，足證常見治療大多能「套餐化」。不過該會指「套餐」不等於「全包」，多個沒清楚列明額外收費的服務，例如藥費、諮詢費和醫生費，但可能收費不菲，例如腸胃鏡檢查的6天治療藥費可超過1.9港元，部分則未列出具體治療方法。

為加強消費者保障自身權益的能力，緩解資訊不對稱的問題，消委會建議政府，整合私營醫療機構的過往收費數據，要求更多機構披露數據，以圖示等方式便利消費者理解價目等資料；要求機構提供清晰和書面的服務費用預算；派神秘顧客等主動監管。

醫療衞生界議員林哲玄認為，私家醫院及日間醫療中心的價目披露現時已清晰，而醫生費在與病人商討時亦很準確，但預算與實際治療費用差距在於手術室費用、麻醉藥費用等，並受不確定因素影響，尤其視乎患者的身體情況，例如年紀較大又患有長期病患，與較年輕的在照大腸鏡及割瘜肉的治療上的工序都很有差異，所需時間亦不同，「見到條腸有好多瘜肉唔通因為病人預算唔夠而唔處理？」因此最終收費會因此增加，難一概而論。

不過，林指出要求醫院治療套餐化是「做得到」，認為可參照美國麻醉醫師學會麻醉風險分級來將病人分級設不同價位的醫療套餐。但他說套餐令醫院要承擔病人出現突發情況的醫療風險，增加運作成本，反指市民一般已有醫療保險，風險應由保險公司承擔，醫療機構應有一定彈性處理病人問題。