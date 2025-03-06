啟德桌球賽趕人風波　學者：外行領導內行

啟德體育園開幕後的首項體壇盛事「世界格蘭披治桌球大獎賽」，前晚舉行32強賽事，但賽事未完結，場館便要求觀眾離場。有學者認為事件明顯是「外行領導內行」，有關方面對賽事本質不了解，有議員指事件香港舉辦盛事形象，要求主辦單位再交代清楚與區如何溝通。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松今日(6日)在電台節目中指出，這類桌球大獎賽是碩果僅存維持不限時的傳統，讓球員可思索如何進攻，即使通宵作賽，也不會要求觀眾離場，主辦方與啟德體育園應早些達成共識。

身兼大型體育活動事務委員會副主席的議員鄭泳舜表示，事件對香港舉辦盛事形象有影響，情況不理想。他認為今次主辦單位不是沒有經驗，沒有理由不知道賽事有機會延長，究竟與園區怎樣溝通，要他們再交代清楚一點。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」前日起在啟德體藝館展開，至晚上約11時，球場還在上演「K威爾森對沙治」、「吳宜澤對龐俊旭」的兩場32強賽事，然而場館方指啟德體育園規定場館必需在午夜前清場，工作人員遂要求當時在場內的數十名觀眾離開，部分未能看完比賽的球迷感到不滿，在場館外逗留喝倒采，又要求主辦單位交代事件。

賽事組委會昨)5日)發聲明，對安排深表歉意，又指事後已與場地積極溝通，確保3月5日至9日晚場賽事的入場觀眾可以在賽事完結後才離場，又建議觀眾提早規劃相應的行程和交通安排。賽事組委會又補償受影響的觀眾，容許他們憑當日賽事票尾，兌換昨今兩日任何場次同等票價的門票。