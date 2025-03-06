私家醫院及日間醫療中心4年191宗投訴　45.5%涉價格或收費爭議

消委會最新發表的私營醫療研究報告亦披露，於2021至2024年共接獲191宗與私家醫院及日間醫療中心服務相關的投訴，涉及金額逾720萬港元，當中45.5%涉及價格或收費爭議。不過，報告指消費者甚少格價，尤其有買醫療保險的人。而醫生和私家醫院/日間醫療中心費用的收費機制亦含糊，有保險支付索償的人做同一手術需要多付6,000港元。

消委會研究指出，受訪的500名消費者之中，有67.6%在選擇接受治療/程序的醫療機構前沒有格價，當中的87%有醫療保險保障。他們不少從沒打算比較價目資料，或因主診醫生只提供一間機構選項。報告又指出，解釋價目資料責任誰屬欠清晰，有病人結帳時費用較預算高6至7萬港元，醫療集團稱費用由醫生決定，但醫生則表示費用由醫療集團決定。

與此同時，私家醫院或日間醫療中心收費表一般不會列出醫生費，亦絕少向消費者披露醫生的定價標準。有病人向該會反映，曾有護士提到若他打算索償醫療保險，需多付6,000港元手術費；另有職員曾向病人說非保險支付可獲7折優惠。而醫生費和醫院費往往根據病房類別調整，例如使用同款棉花，在高級病房收費「都貴點」，令部分消費者質疑做法不公。

研究發現雖然有67.2%受訪消費者曾遇到價格差異，但大部分不獲得解釋，亦只有一人曾投訴。他們認為醫生或護士應事先提醒潛在的額外費用會更佳。但私家醫院指費用差距皆因病人的實際情況與初步評估的病情大相逕庭；康復進度比預期慢。消委會指出，消費者對進行醫療程序享有知情權，建議「5問」醫療服務提供者，包括建議治療的必要性、風險與副作用，替代治療或不接受治療的後果，以及接受治療的其他付出。