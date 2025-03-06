桌球賽小風波　觀眾去洗手間後被拒入場鼓譟　議員：員工解說亂

啟德體育園體藝館日前展開的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，繼前晚發生賽事未完便要求觀眾離開的事件後，昨晚(5日)又發生觀眾去完洗手間被拒入場的小風波，作為其中一位受影響的人士的議員田北辰指由於單位員工解說愈解愈亂，引起在場觀眾鼓譟。

田北辰昨晚入場觀賽，指原本覺得場館整個配套不錯，誰知在比賽期間就發生了一段小風波。他指很多現場觀眾也趁着一場賽事完結後，到下場賽事開始之間去去洗手間，然而一時之間太多人湧去排隊需時，結果他與一眾觀眾去完洗手間後，被工作人員以賽局已開始為由，拒諸門外。

他指桌球賽事本有規矩，賽事期間不可入場，但有一名被拒入場的女士很鼓譟，與工作人員爭論，質問為何在離場時沒有提醒她盡快返回場館，否則就要等一局結束。他指工作人員當時一口咬定說有提醒過離開觀眾，但田作為離場去洗手間的觀眾之一，當時好肯定，工作人員並無提醒過他。

在兩小時後，他再次去洗間時，工作人員亦只是提醒入場要拿票，亦沒有提及要預時間返回場館 ，否則要等下一局。他認為這次亦是一個不好的體驗，認為規炬還規矩，但不應向觀眾的解說與事實不符，這是服務業的大忌。