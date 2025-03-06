積金易平台運作8個月　處理逾22萬宗交易　投訴少於600宗

積金易平台自去年6月底推出以來，至今運作8個月。積金局行政總監及執行董事鄭恩賜今日（6日）在一個電台節目中指，平台指截至今年2月底，積金易平台已處理逾22萬宗交易，投訴個案少於600宗，投訴率約為0.3%。

鄭恩賜指積金易平台的推出分為3個階段，首階段於去年6月啟動，涉及較小型的受託人，佔總資產值的2%；第2階段將從今年3月5日持續至7月，平台受託人管理資產比例將從首階段的2%，而昨日第2階段首個加入的受託人已進入平台，將提升至3%。他指目前已成功轉移超過11,000個僱主帳戶及逾40萬名僱員的資料。

自平台推出後，他指截至今年2月底，積金易平台已處理逾22萬宗交易，投訴個案少於600宗，投訴率約為0.3%。他又表示，為應對用戶查詢，當局已責成承辦商大幅增加客服人手，從原有的1,000人增加至少1倍人手至逾2,000人，以加快處理速度並提升用戶滿意度。

他指在首階段運作期間，平台收到有因用戶適應性的相關問題，導致部分用戶資料暫時未能顯示的問題。他強調該類問題並非系統性錯誤，而當局一旦發現相關情況亦會即時處理。

他續稱，應用程式設計要平衡方便性和個人及財務資料安全，已與承辦商檢視在不減低保安要求下，提升便捷度，並已作出改善，同時製作短片供市民參考使用方法。