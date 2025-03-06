特朗普集中資源對抗　華尋求避免蘇聯式孤立

美國傳媒周三（5日）報道，北京希望在尋求與美國達成協議的過程中，避免像前蘇聯在冷戰時期般陷入孤立，而特朗普近來所做的外交行動都是為了能夠投入更多資源對抗中國，但他不急於與中方談判，並正在制訂可以在談判中使用的大量手段和籌碼。同時，中方希望不只是處理芬太尼問題，而是與特朗普對話以達成更全面協議並確定整體關係。

報道引述多名知情華府官員及中方人士指，特朗普去年11月勝選後，北京指示官員緊急分析美國和前蘇聯的冷戰競爭，憂慮特朗普準備攤牌之際，中國可能會像前蘇聯一樣陷入孤立。面對國內經濟陷入危機，北京採取守勢，希望盡可能挽救全球貿易體系，惟特朗普一心重塑體系，相信自己能夠以強勢地位與北京打交道，而這能解釋他的許多早期外交舉措，包括試圖結束中東和俄烏的衝突，以更好地關注中國。他最近對俄羅斯總統普京表現出的熱情，部分是出於想離間中俄關係的戰略願景。至於特朗普想控制巴拿馬運河，原因之一是他認為中國過去30年在當地建設的基礎設施對美國國家安全構成威脅。

中國正遭受蘇聯式的孤立，一名為北京提供諮詢的人士表示現在中國面臨成為類似競爭目標的危險，北京認為必須避免這種情況。北京制訂對美戰略時遇到的困難在於難以接觸特朗普核心團隊，自去年11月，中方已派出多個代表團前往華盛頓，探討與新政府達成的潛在協議。同時，在等待美國明確表示想要從北京得到甚麼時，中方經濟團隊準備反擊特朗普的方案，包括對關鍵礦產的出口管制、拉攏美國傳統夥伴等。

美國知情人士透露，特朗普認為美國可以透過與其他夥伴單獨重新談判貿易條款，來加強對北京的影響力，而其貿易團隊正在考慮的其他行動包括限制中國對美投資和美國對華投資、針對造船業等中國主導行業，以及進一步限制向中國公司出售高科技產品。知情者續指，最終美國可能會迫使中國同意對經濟運作方式進行結構性改變，惟北京不太可能接受這項協議。

知情人士說，中方從特朗普首個任期貿易戰吸取的經驗是，如果以相應增加的關稅反擊，中國的損失將更大。曾任特朗普顧問的中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，他曾與中國代表團成員會面，他們知道的抵制關稅運動失敗了，有點絕望。哈佛大學甘迺迪學院前院長艾利森（Graham Allison）曾與中方領導層會面，他指出中方一直致力於把中美關係定義為既是競爭對手又是合作夥伴。另有知情人士透露，美國上月對中國商品徵收10%附加關稅以來，中方一直尋求特朗普政府提出具體要求，希望能引起更廣泛討論。