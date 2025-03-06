內地將發布人工智能教育白皮書　推動創新

十四屆全國人大三次會議周三（5日）採訪活動上，金融監管總局、交通運輸部、教育部等部門負責人各自回應社會大眾關心的問題。其中，交通運輸部部長劉偉提到，去年全社會運輸成本降低了2,800億元（人民幣，下同，約3,050億港元）。教育部長懷進鵬透露，今年國內將推出縣中振興行動計劃，並發布人工智能教育白皮書。

懷進鵬指出，近期公眾關注的人工智能（AI）大模型DeepSeek話題，將是教育改革和發展的重大機遇。教育部將制訂和實施三年行動計劃，推動高等教育綜合改革，重點是在制度和機制上推動創新。該部門又會推出一系列國家專項行動，除繼續加大基礎學科人才培養，同步推動包括人工智能的新興學科和交叉學科人才培養，同時推動高等教育區域創新中心等一流學科建設，加快與區域發展的結合。

劉偉指出，去年交通運輸部會同有關部委共同研究制訂交通物流降本提質增效行動計劃，全社會物流成本共降低約4,000億元（約4,356億港元），其中運輸成本下降金額佔近三分之二。他表示，中國已經建成全球最大的高速鐵路網、高速公路網、郵政速遞網和世界級港口群，中國已成為世界上人流、物流運輸最繁忙的國家。

金融監管總局局長李雲澤表示，去年是該局全面履職的第一個完整年度，該局會同有關部門建立了城市房地和支持小微企業的融資協調機制。在房地產方面，該局構建的「白名單」目前審批貸款超過6萬億元（約6.5萬億港元），涉及已交付和正建設的住房超過1,500萬套。在小微企業方面，該局設立的專班去年10月以來累計授信總額超過10萬億元（約10.9萬億港元）。該局去年又加大不良資產的處置力度，全年共處置不良資產3.8萬億元（約4.1萬億港元），創歷年之最。