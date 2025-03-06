逾80%受訪婦女遇情緒問題不找專業人士協助　3個有2個患婦女病

婦女在照顧家庭或工作謀生，往往忽視自身的健康問題。有勞工組織今日(6日)發表一項針對本地婦女健康狀況的調查研究，結果發現66.5%受訪者會因為家庭或工作而感到憂慮、挫敗或害怕；逾80%受訪者在面對情緒問題時不會尋找專業人士協助，更有超過25.9%受訪者表示不會尋求任何協助，又指整體而言，每3個受訪者之中，就有2人患上婦女疾病。有議員建議把公務員的3天育兒假擴展至全港市民享有。

有工會在今年1至2月期間，以網上問卷形式訪問660位18歲至59歲的女性、當中67%屬已婚，藉此了解本地婦女對自身情緒健康、心身健康、婦女服務方面的認知情況，結果發現僅9.7%的受訪者在面對情緒問題時會尋求專業幫助，反映本地婦女心理健康支援服務的宣傳與接取度不足，建議政府適當運用現有資源，整合和加強婦女醫療服務。

該工會深水埗地區總幹事張瑩瑩表示，有關調查的網上問卷是採用「情緒自評量表」來了解受訪者面對抑鬱和壓力的情況。發覺在抑鬱方面，超過三成人經常感到不開心或對將來失去盼望；壓力方面，三成受訪者表示過去一個星期，出現消耗了很多精神、很難放鬆自己、容易被觸怒等情況。

調查發現，表示有抑鬱和壓力情況的婦女當中，育有子女的受訪者佔了六成。數據亦顯示，育有子女的婦女感受壓力和不開心的情況，較沒有子女的婦女在比例來得要高；有七成受訪者表示，會因為家庭或者工作感受到緊張；66.5%受訪者會因為家庭或工作而感到憂慮、挫敗或害怕；64個受訪者會因為家庭或工作而感受到疲累、入睡困難或食欲不振。逾80%受訪者在面對情緒問題時不會尋找專業人士協助，更有超過25.9%受訪者表示不會尋求任何協助。

整體而言，每3個受訪者之中，就有2人患上婦女疾病。其中以經痛/月經失調為最多，佔26.8%，其次為子宮肌瘤/子宮脫垂/子宮內膜移位，有16%。診斷患上婦女疾病，其中以36-45歲及46-55歲的比例最高，分別為31.5% 及33.8%。59%受訪者表示當健康出現警號時才決定作身體檢查；接近90%受訪者表示，沒有使用過或沒聽過婦女健康中心的服務；認為政府對婦女身心健康的關注和支援不足的受訪者亦超過90%。

對於婦女忽視自身健康狀況的現象，黃大仙區議員劉婉儀認為私家診所或醫院的婦科檢查費用，一般基層婦女難以負擔，建議政府推動「全港婦女健康檢查運動」，鼓勵全港女性進行身體檢查，為基層女性設立「婦女身體檢查津貼」，設入息及資產審查，資助合資格基層婦女進行身體檢查，避免她們因經濟條件而忽視自身健康，政府亦應加強地區康健中心婦女服務宣傳，吸引婦女主動使用相關資源，讓地區康健中心的服務對象覆蓋面更為廣泛。

鑑於許多受訪者在面對情緒問題時不會尋求支援，劉婉儀主張加強全港18區「精神健康綜合社區中心」的宣傳推廣，讓婦女認識精神情緒支援服務，鼓勵她們在面對情緒困擾時主動尋求幫助，做到「早介入、早治療」。此外，亦要加強託兒託管服務，如擴大「在校課後託管服務計劃」的參與學校數目；並善用「購置物業計劃」，務求政府在18區都有購置物業作託管設施用途。

對於怎樣平衡婦女在家庭和工作上的身心壓力，議員林振昇建議把公務員的三天育兒假擴展至全港市民享有、以及增設月事假、推廣彈性工作時間、和家庭工作間友善措施等。