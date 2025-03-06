軍方代表團審議政府報告　提加強備戰推進反腐鬥爭

解放軍和武警部隊代表團周三（5日）下午分組審議政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衞東分別參加小組審議，強調要抓實各項軍事鬥爭準備，同時要持續深化政治整訓，推進反腐敗鬥爭。

內媒周四（6日）報道審議情況，張又俠指出，要推動新時代政治建軍走深走實，全面加強練兵備戰，抓實各項軍事鬥爭準備，提高打贏訊息化智能化戰爭能力。他又提到，要紮實推動高質量發展，做好「十四五」規劃收官，向軍事治理要效益，助力實現強軍事業新發展。

何衞東則指，全軍要錨定實現建軍一百年奮鬥目標全力攻堅，深入做好軍委政治工作會議下篇文章，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。他又要求，扛起打好攻堅戰的政治擔當，深化練兵備戰，聚力抓好軍隊建設「十四五」規劃落實；同時要深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，久久為功抓基層打基礎，凝聚打好攻堅戰的強大意志力量。