內地5%經濟增長迎挑戰　專家稱有信心實現

十四屆全國人大三次會議周三（5日）發表政府工作報告，將今年經濟增長預期目標定在5%。美媒分析指，隨着美國和許多其他國家對中國商品加徵關稅，中國依賴貿易實現經濟增長的做法面臨新挑戰。政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，綜合發展態勢、能力條件、支撐政策等方面因素考慮，有信心實現這目標。

在國新辦周三就解讀政府工作報告舉行的吹風會上，沈丹陽稱，雖然面臨國際上一些不確定性因素，但自去年9月中央政治局會議部署推出一系列增量政策以來，中國經濟明顯回升，全年實現了5%左右的預期增長目標。今年以來，以人工智能為代表的中國科技，文化旅遊消費表現超卓，近期中國資產價格也穩步回升，企業信心持續增強，房地產銷售量、貨櫃吞吐量等指標數據，印證了當前中國經濟運行穩中有進的良好態勢。

此外，國內外多數研究機構認為，中國經濟發展潛在增長率仍處於5%左右的較高水平。沈丹陽指出，近年新產業、新動能快速成長，新能源汽車、光伏、造船等產業領先全球，人工智能相關產業爆發式增長，中國經濟增長正換上強勁的新引擎。加上內地今年實施更積極有為的宏觀政策組合，他認為勢必為經濟增長提供強有力的政策支撐。