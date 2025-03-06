改裝Tesla藏520萬元燕窩魚肚　闖港珠澳大橋走私內地被查獲

今年2月20日，海關在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗陸路走私案，從一輛準備離開香港的Tesla電動車上，檢獲約24公斤懷疑走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，估計總值約520萬港元，並即時拘捕53歲男司機。

調查人員表示，海關根據風險評估及情報分析，當日在口岸截查一輛出境私家車，關員檢查期間，發現私家車的車頭行李箱有疑似被改裝過的痕迹，認為有可疑，於是將行李箱拆除，結果在車內空間搜獲一批高價值的燕窩。其後，關員在檢查車底時，亦發現在高壓電池及車底間的隙罅，收藏了一些膠盒和膠袋。經專業技工協助下，海關拆除了該車的高壓電池，繼而檢獲另一批燕窩和魚肚。

涉事車輛收藏懷疑走私物品的地方相信是經過改裝，其車頭行李箱的零件較為鬆脫，行李箱本身亦被換成體積較小的型號，懷疑有人利用此一點，騰出車頭更多空間擺放走私物品。同一時間，關員檢查車底電池時，留意到電池上的螺絲並非原廠製造，而是換成較長身的螺絲。另外，電池兩側被裝上金屬支架，有理由相信有人藉此製造藏物空間，以逃避海關偵查。

根據初步調查，涉案車輛的登記車主是一間空殼公司，在香港並無實質業務運作。被捕男司機現已獲准保釋候查，海關正追查該批貨物的來源，不排除會有更多人被捕；涉案魚肚樣本已轉交漁護署作進一步化驗，以確定魚肚是否受到《保護瀕危動植物物種條例》所監管。

人員續指，涉案車輛刻意選擇在交通高峰的時間過關，企圖利用繁忙車流作掩飾，減低被揀選檢查的機會。另外，過往涉及改裝私家車走私的案件，大部分均是利用跨境七人車犯案，利用電動車走私的情況並不常見，相信走私分子是刻意選擇較冷門的跨境車車種作不法用途。而在今次案件中，走私分子利用較複雜的方式為車輛改裝，海關在檢查過程中亦要尋求專業技工協助，花費兩至3個小時進行拆除，始能作出詳細檢驗。

根據走私物品當時的排列方式，海關有理由相信，不法分子是用重型機器作為輔助，將整個電池組由車身拆除，將走私物品放在電池上，再作重新裝嵌。另外，電池及食材中間亦加上隔熱物料，以免車輛行駛時的電池溫度提高，影響食材質素。

燕窩等貴價食材一直是走私到內地的熱門貨物，今次發現的燕窩大部分為燕盞，價格比燕絲及燕碎更高，如果成功偷運，估計可以逃避約60萬港元稅款。