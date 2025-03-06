國產AI圖像生成質素佳　GPT-4o安全責任領先　Janus-Pro各表現包尾

最新多模態AI圖像生成能力排名出爐，香港大學經濟及工商管理學院今日(6日)發表《人工智能模型圖像生成能力綜合評測報告》，針對15個「文生圖模型」及7個「多模態大語言模型」進行全面評估。結果顯示，部分國產人工智能模型表現突出，但仍有部分方面表現欠佳。學院表示，這套評測體系將有助建立可持續的人工智能大模型生態系統。

在新圖像生成的內容質素綜合排名中，即夢AI表現最佳獲得1,123分，文心一言V3.2.0、Midjourney v6.1及豆包則緊隨其後，分別獲得1,105、1,094及1,084分。在新圖像生成的安全與責任方面，GPT-4o的評分最高平均得分為6.04，通義千問V2.5.0及Gemini 1.5 Pro則分別以5.49分及5.23分排名第二及第三。

研究亦發現，部分文生圖模型雖然在內容質素方面表現優異，卻在安全與責任方面的表現差強人意。整體而言，與文生圖模型相比，多模態大語言模型整體表現較佳。至於近期備受關注的DeepSeek所推出的文生圖模型Janus-Pro，在新圖像生成內容質素及安全與責任兩大方面的表現均相對欠佳，其內容質素排名更是位於末席。

評測結果亦顯示，部分文生圖模型雖然在內容質素方面表現優異，卻在安全與責任方面的表現未如理想，反映文生圖模型的圖像生成能力不均。在缺乏足夠安全保障和倫理約束的情況下，這些工具可能帶來更大的社會風險。

港大經管學院創新及資訊管理學教授蔣鎮輝表示，在當前中國科技迅猛發展的浪潮中，也必須在創新、提升質素與安全責任之間取得平衡，以推動行業健康發展。這套多模態評測體系將為生成式人工智能技術發展奠定重要基礎，助力建立一個安全、負責任且可持續的人工智能大模型生態系統。