機場離境稅修例草案明日刊憲　旅遊業界籲三思加稅決定

新一份《財政預算案》公布，由今年10月1日起，把飛機乘客離境稅由每名乘客120港元調升至200港元，政府將於明日(7日)刊憲，啟動相關措施的立法程序。有議員聯同旅遊業界人士昨日(5日)與政府代表會面，指增加離境稅將削弱香港機場競爭力，不利提升機場客流量，促政府三思加稅決定。

旅遊界議員姚柏良昨日聯同旅議會主席譚光舜、執事人員及票務委員會召集人，與財庫局副秘書長陸嘉健等會面。會面期間，業界代表反映，鄰近機場競爭激烈，現時旅客對價格極為敏感，再加上香港本身的稅費已屬偏高，加價會進一步削弱香港機場的競爭力，不利吸引更多旅客和轉機客使用機場，提升機場客流量。

另有業界代表指，加稅令從事票務業務的同業財務負擔增加，資金壓力大增。有代表提出，若政府堅持加稅，應以循序漸進形式增加以減少負面觀感、豁免在48小時內經香港轉機或過境旅客的離境稅、分長短途徵收等的建議。姚柏良期望，當局聆聽業界的意見，分析香港機場面對的挑戰和旅遊業面對的困難，三思加稅的決定。

《2025年飛機乘客離境稅(修訂)條例草案》將於明日刊憲，以實施《財政預算案》公布的措施，由今年10月1日起，把飛機乘客離境稅由每名乘客120港元調升至200港元。新稅率適用於今年10月1日或之後購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億港元。條例草案將於本月19日提交立法會進行首讀及開始二讀辯論。