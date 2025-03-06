青少年護齒計劃3.20推行　225服務地點僅114牙醫獲批

政府將於本月20日推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，為13至17歲青少年使用牙科檢查服務費用提供每年200港元資助，並於今日（6日）開始接受青年報名參加。衞生署今日（6日）介紹計劃進展及最新詳情，指目前已收到逾250名牙醫遞交申請，其中114人申請獲接納，當中約6成的共付額為政府建議的200港元或以下，預計每年合資格的青年會有37萬名。計劃中共付額最高收費達780港元，被問及會否設上限，衞生署牙科服務主任顧問醫生 許美賢就表示，計劃會透過公開收費增加透明度，又指共付額收費6成為200港元以下，且最低僅為50港元，相信家長會有選擇，而市場亦會有競爭。

衞生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩指出，參加先導計劃的青少年須介乎13至17歲，亦要持有有效香港身份證，並已登記加入醫健通。於參與計劃的年度內年滿13歲的青年亦可參加。計劃採取共付模式，政府會提供固定資助額200港元，而參加者則付由牙醫定下的共付額費用，政府建議的共付額為200港元。參與計劃的牙醫除了要於計劃網站公開共付額外，亦需同時公開基本牙科治療項目，包括X光檢查、補牙及脫牙等服務的診金。

王又稱，截至昨日（5日），有逾250名牙醫已遞交申請，其中114名牙醫的申請已獲接納，合共有151個提供服務地點，遍布全港18區。由於計劃屬先導計劃，暫未有定目標參與人數。計劃以預防為重點，提供檢查及洗牙資助，如有其他需求，需由參與者自行與牙醫溝通。對於非資助治療項目費用，若有出現濫收情況，署方亦有設立投訴熱線，，惟署方目的是希望增加收費透明度，故相關服務不設政府建議金額。目前計劃獲撥款可維持三年，署方會視乎計劃情況不斷檢討，並考慮是否恒常化。政府原本預計計劃下會有225個服務提供地點，惟未有達標，王就表示，部分牙醫處理文件需時，故申請仍未獲接納，署方「會盡力去追」。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢指，計劃於今年2月開始供牙醫報名，但有牙醫未加入基層醫療指南或醫健通，故未有參與計劃，相信日後會有愈來愈多牙醫參與。

她又預計，計劃推出初期預計反應未必會很熱鬧，但隨着假期到來，相信會有更多人參與，而參與服務後牙醫亦會有「口碑」，預計參與人數亦會漸漸上升。

衞生署社區牙科服務牙科醫生洪振傑表示，參加者可透過計劃網站，揀選接受服務的日期及地點。接受服務當日，參加者需帶同身份證明文件正本。接受服務後，醫健通會顯示計劃的收費紀錄及醫療紀錄，並會提供圖像化牙科紀錄。宣傳方面，署方已透過教育局向全港中學生及家長發信，並於學童健康服務中心及學童牙科診所進行推廣。另外，參與計劃的診所會於門外或當眼署張貼先導計劃的標誌，以供識別。