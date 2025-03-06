真人競技節目新季首集　競賽舞台選址香港眾地標

香港成為外國真人show節目的激鬥場地！美國真人競技節目《奪寶奇 Show》(The Amazing Race)第37季節目，首集於昨晚(5日)在美國播出，節目第一集更以香港為主舞台，參賽的14隊隊伍在香港大激鬥，參賽者需要在香港多個著名地標競賽，包括在天壇大佛、長洲「搶包山」及體驗粵劇文化等，而旅發局亦協助拍攝，展示香港獨特魅力的地標和隱世秘境。

《奪寶奇 Show》的參賽隊伍會在全球不同地方展開競賽，每集均有機會淘汰一隊參賽隊伍，而勝出的隊伍將獲得100萬美元獎金。當中，第37季首集便以香港作為競賽地點，向全球觀眾展現香港多元化面貌。劇集中展示多個香港知名地標及景觀，包括舉世知名的天際線、天壇大佛、粵劇文化、長洲「搶包山」等。

值得留意的是，首集參賽者要在香港分別完成不同任務。參賽隊伍將在天壇大佛完成任務、在戲曲中心體驗粵劇文化，以至到長洲挑戰「搶包山」，從影片中看到參賽者身手敏捷，他們爬上包山的速度不亞於本港的包山選手。另外，節目亦引入全新玩法「分岔路」，參賽者需選擇前往中途站的方向與路線，每個決定都隨時帶來重大優勢或挑戰。

《奪寶奇 Show》節目聯合創作及執行製作人Bertram van Munster與Elise Doganieri指，香港有充滿活力的氛圍及多個中西文化融合的景點，是《奪寶奇 Show》的理想舞台。他們均表示非常高興能夠將這場緊張刺激的比賽帶到香港，並向全球觀眾展示香港標誌性的旅遊特色。而今季節目以香港作起點，絕對是最佳選擇。

旅發局則指，一直透過多種宣傳方式，包括與知名電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦會為來港取景的電視節目和電影提供全面協助。此外，旅發局最近亦全力支持日本電視頻道BS12製作的旅遊節目NEXT TRIP 來港拍攝。節目主持若月佑美(Yumi Wakatsuki)為日本偶像團體「乃木坂 46」前成員。她在節目中介紹香港多處藝文新景點如 M+、香港故宮文化博物館和中環大館，隨後又到訪尖沙咀星光大道，欣賞維港標誌璀璨夜景。