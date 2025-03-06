十個女性四個曾受職場暴力　逾70%人寧啞忍　近60%投訴無門

女性於職場上受到暴力與性騷擾或會敢怒不敢言，有工會今日(6日)公布調查結果，發現有約40%受訪女性反映曾經有發生職場暴力情況，施暴者82%為同事或上司；當中70.8%人表示不會向公司或相關機構求助，更有59.5%受訪者表示公司並沒有處理職場暴力與性騷擾的投訴渠道。工會促請政府積極推廣互相尊重平等的職場文化，及提供心理輔導和支援服務，共同構建和諧工作間，促進職場性別平等。

工聯會婦女事務委員於2月就職場暴力與性騷擾問題開展問卷及訪談調查，成功回收340份，其中264份有效問卷。結果顯示有89%涉職場暴力涉言語攻擊或侮辱、57.8%當眾辱罵或貶低，亦有約11%涉肢體暴力、14%動作威脅或拍照及8.8%網絡暴力。其中，公共服務業、餐飲、建築等行業有較高的職場暴力發生率，而醫療保健行業、文職等行業較少暴力事件發生。

調查同時發現施暴者82%為同事或上司，反映熟人環境中的暴力風險較高。在受害者方面，不同教育程度的女性表現出明顯差異，中學或以下教育程度的受害者中，有37.5%選擇向公司反映情況；而大專與碩士及以上教育程度的受害者，則表示因考慮前途或對處理結果的預期，故向公司反映比例低於20%。

議員陸頌雄表示，職場暴力對受害者造成嚴重的心理壓力和職業發展阻礙。調查結果有53.3%人心理健康受影響如焦慮、抑鬱等，35.2%受訪者表示面臨幻聽、失眠、手震及手心出汗等情況， 更54.3%受訪者稱因職場暴力的經歷而考慮離職。