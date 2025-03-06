流感活躍程度下降　成人重症按周跌近半　個案處於低水平

衞生署衞生防護中心今日（3月6日）公布最新本港流感情況。最新監測數據顯示，本地流感活躍程度繼續下降，但仍高於基線水平，反映流感季節持續。中心於上周錄得31宗成人流感重症個案，其中25人死亡，較前一周59宗成人重症，數字減少近一半。不過，上周至昨日（5日）期間，中心就錄得一宗兒童流感重症，一名有接種疫苗的8歲男童感染流感後，出現併發的心肌炎。

防護中心上周（2月23日至3月1日）期間，於定點普通科門診及定點私家醫生診所每千宗診症中，分別平均接報7.2宗及37.9宗流感樣病例個案，低於前一周的9.4宗及40.3宗。中心實驗室收接9,290個呼吸道樣本中，有514個樣本帶有甲或乙型流感布毒，佔所有樣本5.53%，比例較前一周的7.14%低，但仍高於基線水平（4.94%）。帶病毒的樣本中，81%為甲型（H1）流感、4%為甲型（H3）流感，而乙型流感則佔14%。

中心指出，本港整體流感樣爆發個案數目現時處於低強度水平，上周有19宗學校或院舍爆發個案，共78人受影響，較前一周22宗爆發、140人受影響為低。而本周首4日（2日至5日），中心錄得9宗學校或院舍爆發個案，39人受影響。