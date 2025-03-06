4歲童嚴重肺炎疑公院漏招　父驚呼北上就醫執番條命

近期本港發生多宗醫療事故。最近《東呼即應》接獲觀眾報料，聲稱他4歲的女兒連續發燒6天，到公立醫院急症室求醫後，對方簡單檢查後處方發燒藥就讓她出院。豈料過了一天女兒仍未退燒，情急之下到深圳求醫，發現原來肺部嚴重積水，相信情況已維持了數天，女兒更要進深切治療部(ICU)，治療半個月才康復。他慶幸女兒「檢回一命」，但懷疑香港公院急症室當初是否「做漏招」，質疑市民交那麼多稅，竟然連最基本的健康也無保障。有組織則提醒，病人「北上求醫」要留意途中病況是否穩定；又強調港府改善公營醫療服務質素，責無旁貸。

報料人Robert憶述，去年12月2日開始女兒連續發燒6天，期間雖然有去私家醫院求診，但至12月8日晚上女兒精神情況轉差，於是到博愛醫院急症室求醫，在急症室等了逾3小時，但只見了醫生約5分鐘，大概是聽了肺、看了喉嚨，就獲告知是正常發炎，醫院也沒有再跟進，只開了發燒藥和止咳藥就回家。

不過，女兒過了一日仍未退燒，因本港其他公院急症室的輪候時間長，Robert發現深圳南山區一間醫院的兒科醫生有籌，計算交通和過關時間只需1小時，於是直接北上求醫。Robert指，深圳方面的醫生很驚訝女兒7天沒有退燒，故馬上安排X光檢查，結果看到非常嚴重的白肺，當天已下了病重通知書進入ICU，獲診斷為嚴重肺炎，電腦斷層掃描片更看到整個左肺已經水浸，或已浸了幾天，最終的診斷結果是，如果發現不及時會導致整個肺部積水，就像溺水身亡的感覺，因為支原體引致肺部出現問題，所以醫生決定為她做支氣管手術，進行肺泡清洗。最後Robert女兒在深圳治療約半個月才康復，Robert認為女兒肺部積水已經幾天，如果當時在博愛醫院急症室醫生願意多做一步，為女兒照X光，情況應不至於這麼差。

博愛醫院回覆查詢時表示，院方證實確有此個案，惟當日醫生為病童聽診時稱肺部沒有異常雜音，沒有出現氣促或呼吸困難等肺炎病徵，診斷為上呼吸道感染，院方審視個案後，認為沒有誤判病童的病情，希望家屬理解呼吸道感染的病情會隨時間而出現變化，兒童免疫系統尚未成熟，會較易急速惡化。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，隨着香港和大灣區區域融合日益緊密，北上求醫的情況也愈來愈多，現時內地醫療水準愈來愈高，香港回內地車程短，加上大灣區內的醫療機構求診的便利程度也比香港高，香港公立醫院病人輪候時間愈來愈長，種種因素讓北上求醫趨勢似乎愈來愈明顯。