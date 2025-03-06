銀行職員智破騙案　助客戶保住過百萬元定期

騙案無日無之，銀行業界在防騙工作中擔負起重要角色。「2025傑出銀行員工嘉許典禮」今日(6日)舉行，共有18間銀行獲企業獎項及9位銀行員工獲頒「傑出銀行員工大獎」表彰其卓越貢獻。另外，去年有368位銀行員工協助識別及勸阻425宗騙案，獲嘉許證書。

全球近兩年因詐騙損失超過兩兆美元，而香港於2024年錄得44,480宗騙案，較2023年上升11.7%，升幅較前兩年的逾40%顯著放緩，且損失金額輕微下跌3,000萬港元。當局指，自反詐騙協調中心在2017年成立以來，截至去年底，與銀行界合作攔阻1,340宗騙案，拘捕818人，截回逾140億港元贓款。

銀行職員在防騙工作的角色十分重要，其中有年長客戶到分行要求取消100萬港元定期，並將100萬港元轉帳到同行的「外孫」戶口，銀行經理聯絡客戶親屬後，發現其實沒有外孫後，客戶最終承認中了「假冒官員」電話騙案。另有職員對客户突然要求取消10份總值350萬港元的定期感到可疑，於是向客戶分享熱門詐騙手法，期間亦播放防騙短片，在與客戶交談中發現「技術支援騙案」，最終成功阻止客户蒙受損失。

另外，當局亦與銀行業界在2023年6月聯合推出「財富情報交換平台」，透過即時共享可疑交易數據，提升偵查詐騙及洗黑錢案效率。參與平台的銀行數目由初期五間擴展至10間，至今累計處理逾580宗情報報告，成功加速識別跨境犯罪網絡與傀儡戶口，阻截非法資金流動。