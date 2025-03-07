觀塘應用AI交管系統　提升道路通行效率　未來或將在全港推行

為改善觀塘交通日漸擠塞的問題，當局即將推出人工智能(AI)交通管理系統，覆蓋觀塘商貿區9條主要街道及13組交通燈號，並在區內安裝11組高清鏡頭組合，監測車流量、交通事故及違停情況，並利用AI技術實時分析交通數據，優化觀塘商貿區及周邊路網的通行效率與安全。新推出的「智慧交通管理系統」(STMS)已於3月5日正式啟動，計劃在今年下旬正式上線投入服務，未來或將推廣至全港。

STMS由執法部門與科技大學共同研發，香港科技大學博士吳嘉輝在記者會上表示，STMS具備整合數據採集、分析運算及信息通知三大功能。數據採集系統透過鏡頭與感應器實時回傳多維度交通資訊；分析運算系統依託AI演算法識別擁堵、事故等異常狀況，自動生成解決方案；信息通知系統則以可視化地圖介面呈現實時路況，以顏色編碼標註各路段狀態，並向指揮中心推送事件警報及處理建議。

吳舉例，STMS曾檢測到成業街近敬業街段因臨時工程引發擠塞，經自動調適交通燈信號及增派人手，15分鐘內即恢復暢通。另外，在開源道交通事故導致車輛滯留時，STMS透過回溯錄像鎖定事故點並調派人員處理；當STMS發現成業街路邊停車飽和時，實時建議執法人員到場管制，30分鐘後交通指數回歸正常。

執法部門指，目前STMS已覆蓋觀塘商貿區9條主要街道及13組交通燈號，佔該區交通網絡的70%。團隊在區內安裝11組高清鏡頭組合以監測車流量、交通事故及違停情況，並透過燈柱上的二維碼連結至執法部門網站，供公眾查詢系統詳情，待正式上線及投入服務後，執法部門及運輸署人員可在所屬的指揮中心透過STMS實時監測道路情況，協助決策及調配。此外，STMS亦會收集各類數據，幫助部門了解區內交通狀況及檢視系統成效，包括總流量分析、擠擁指數統計、交通事故及資源調配記錄，這些數據可為長期交通規劃提供依據。