東方日報A1：私院割粒瘡　病患慘捱劏

公立醫院排期長，私營醫療成了市民另一選擇，但消費者委員會昨日公布的研究發現，過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，消委會透過問卷調查及以顧客身份進行的個案跟進亦發現，私營醫療機構對同一服務的收費差距也甚大，例如割痔瘡的私院索費相差可達1.5倍，由於收費機制令人費解，消費者難以「貨比三家」，倡港府規管及建議機構提供清晰和書面的服務費用預算。港府歡迎消委會報告，年內會就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界。有議員要求政府在私院或醫療中心續牌審批時加入條款，如要求機構設套餐式收費，避免現時情況打擊市民對私院的信心，反添公共醫療壓力。

消委會昨日發表香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。該會指出，接獲的191宗醫療投訴共涉款逾720萬元。而自2023年至去年期間，該會分別以問卷調查500名市民，並以一般顧客身份電話查詢或檢視13間私家醫院及20間日間醫療中心網頁等。發現相同的治療或程序，各私營機構收費亦大不同，以割痔瘡為例，收費最低的要3.4萬元，最貴的則索價逾8.5萬元，相差逾5萬元。

消委會指，醫生費和醫院費往往根據病房類別調整，例如使用同款棉花，在高級病房收費「點都貴啲」，部分消費者質疑這種做法不公平。然而，消委會的調查又發現，67.6%受訪者考慮服務前沒有格價，當中的87%指因有醫療保險保障。只有約30%人在與醫生會面前會檢視價目表。消委會強調，各私院、醫療中心雖在網上披露價目資料，但相關價目予人參差複雜之感，部分沒在網上提供收費表，亦有醫院提供「滯後」的收費統計數據。部分則以名目繁多的條款羅列，例如手術室收費、檢查程序費等，令一般消費者根本無法清楚計算個人所需服務的收費。

消委會建議政府，整合私營醫療機構的過往收費數據，以圖示等方式便利消費者理解價目等資料；要求機構提供清晰和書面的服務費用預算；派神秘顧客主動監管等。

議員梁熙則認為，當局應推出有效措施應對，包括在私院或醫療中心續牌時加入條款，要求機構設套餐式收費，否則若消費者對私院失信心，會令公營醫療服務壓力更大。醫療衞生界議員林哲玄則稱，私營醫療機構的價目披露已十分清晰，強調醫療收費要視乎患者的在治療時身體情況，舉例年紀較大、長期病患人士在治療上或會有不同需要，亦會較高風險，以照大腸鏡為例「見到有好多息肉唔通因為病人預算唔夠而唔處理？」而治療所需時間亦不同，影響手術室、麻醉藥費用。因此他認為難一概而論。

養和醫院副院長陳煥堂表示，院方數年前開始規定醫生，接收病人入院時須有書面預算案給予病人，當中有表格讓醫生填上相關收費，連同醫生及病人簽名放入醫院紀錄，並每3個月向衞生署報告醫生遵守的比率，現時有關比率已達九成。

不過，他也指，有些醫療情況未必能夠預算，例如進行手術時發現引伸的問題，可能要處理其他情況，要動用的藥物等亦會有所不同，引致不同的收費。甚至不同手術選擇、不同方式所採用的醫療物料不一等，費用勢不同。

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