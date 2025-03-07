遇價格疑團勿啞忍　接受治療前提「5問」

消委會發表的報告談及一宗有關私營醫療的投訴，有病人到私家醫院修補十字韌帶，醫生原先書面報價12萬元，但醫院在手術當日指醫生報價錯誤，實際收費應約17萬元。投訴人因為手術在即只好無奈接受，其後經投訴才獲退回9,000元。消委會指，該會調查500名消費者後發現，雖然每3人便有兩人曾遇到價格差異的疑團，且大部分人未獲解釋，但其後只有一人作出投訴，不少消費者為保持與醫生的良好關係而啞忍，該會建議消費者接受治療前應向醫療服務提供者提出「5問」。

消委會表示，該會調查發現，有218名受訪消費者曾遇到價格差異、且未獲解釋，但當中只有一人作出投訴。大部分受訪者保持緘默是因為不熟悉投訴渠道、認為投訴耗時或希望與醫生保持良好關係。他們認為醫生或護士應事先提醒潛在的額外費用會更佳。

消委會認為消費者享有知情權，建議消費者在治療前先「5問」醫療服務提供者，包括建議治療的必要性、風險與副作用，替代治療或不接受治療的後果，以及接受治療的其他付出。同時，當局應建立更便利消費者的投訴渠道及機制，明確列出作出投訴時所需的文件、處理程序，保障消費者接受私營醫療的權益。