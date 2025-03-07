落實醫保新規　醫藥機構人員採扣分制

重慶市醫療保障局、衞生健康委員會及藥品監督管理局近日印發《重慶市定點醫藥機構相關人員醫保支付資格管理實施細則（試行）》（下稱《細則》），全市由上周六（1日）起建立定點醫藥機構相關人員醫保支付資格管理制度，針對定點醫藥機構相關人員實行「駕照式記分」，藉此實現動態精細化管理。

《細則》明確，根據定點醫療機構與醫保經辦機構簽訂服務協議，在定點醫藥機構涉及醫保基金使用相關人員就可獲得醫保支付資格，同時也納入醫保監管範圍，主要包括兩類，一是定點醫療機構為參保人提供使用基金結算醫療類、藥學類、護理類、技術類等衞生專業技術人員，以及負責醫療費用和醫保結算審核相關工作人員；其次是定點零售藥店為參保人提供使用基金結算醫藥服務主要負責人（即藥品經營許可證上主要負責人）。

根據《細則》，如發現相關人員違法違規行為，將按照問題嚴重程度予以記分，自然年度內達12分將被終止醫保支付資格，另可透過跟崗學習等方式申請減免記分、縮減暫停期限等。此外，醫保部門將為定點醫藥機構相關人員建立一人一檔醫保誠信檔案，全面記錄遵守醫保相關法律法規情況。