私院對同一服務收費差距大　消委會稱不少只給口頭預算資料不足

消費者委員會研究發現，過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，另調查發現私營醫療機構對同一服務的收費差距也甚大，例如割痔瘡的私院索費相差可達1.5倍，收費機制令人費解，消費者難以「貨比三家」。消委員總幹事黃鳳嫺今日(7日)在電台節目表示，研究發現不少私院及日間醫療中心只是給予口頭預算，當中醫療中心情況較普遍。即使有書面報價，只有1間私院根據政府範本，提供麻醉師費用資料，認為資料齊全度不足夠。

黃舉例稱，有病人進行膝蓋手術，私家醫院最初表示預算為12萬港元，但到做手術之前，院方卻稱「報錯價」，費用應為17至21萬港元，個案最終未能成功調解。另外，有家長帶割傷手指的4歲女童到私院急症室求診，醫生建議即時做縫合手術，醫院稱當時只有貴賓單人房，該家長於是根據報價支付4,600港元房價、5萬港元按金及5,000港元以上的醫生費。女童翌日出院，院方卻收取10萬港元，並解釋當中7萬元是醫生費，包括麻醉醫生費用，而房間因級別問題，費用亦較貴。消委會調停後，院方願意提供折扣，但投訴人不接納，最終決定向私營醫療機構規管辦公室投訴。

黃指出，醫療投訴不容易調解，現時成功調解比率為35%。另外，調查發現大部分消費者沒有投訴，因為不清楚渠道，亦擔心影響與醫生關係，影響治療。她稱，私營醫療機構應提升價格透明度，收費要有更高確定性，讓病人有一定預算，避免出現「震撼賬單」。她建議有關機構推出醫療套餐，有助消費者更易理解收費，例如是否包括醫生費或藥物費用。

黃說，醫護亦應預先與病人溝通，說明診治醫生的資歷及身份，以及病人個別身體狀況而出現的特別緊急情況，可能要用更多醫療物料，都有機會令收費調高。如有書面報價，亦可訂明醫生及相關收費，避免口頭報價收費不明。她同時建議業界採用一套通用治療及程序的編碼機制，訂明各療程低、中及高風險的收費範圍，有助消費者比較不同私院及日間醫療中心的收費。

另外，黃稱，研究發現有病人想用盡醫療保險賠償額，或被醫療機構游說使用更多服務，擔心長遠會推高社會醫療成本，保險公司及消費者都要承擔更高的醫療費及保費，形成惡性循環。