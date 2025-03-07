王毅警告日勿借台生事　菲南海挑釁將自食其果

中日兩國關係近期有回暖之象，被問對兩國關係的看法時，中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（7日）強調，中國給日本帶來的從來都是機遇，而不是威脅。他另指摘，菲方每次在南海的行動，編寫劇本的都是域外勢力，強調侵權挑釁必將自食其果。

王毅周五在北京舉行的十四屆全國人大三次會議記者會上指出，去年11月中日領導人達成重要共識，同意全面推進中日戰略互惠關係，在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭，這些都是符合雙方長遠利益之舉。他強調，「一個中國」原則是中日關係的政治基礎，對日本仍有人與「台獨」勢力暗通款曲，他正告日方借台灣生事，就是給日本找事。對於日方關於恢復水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望，中方是否有意積極回應，會上則未有具體回答。

有關中國與東盟國家在南海行為準則磋商的進展，王毅指在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全、也是最繁忙的海域。至於中國與菲律賓在南海的摩擦，他指菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。他強調，中方將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。

王毅談到中印關係時表示，過去一年雙方認真落實兩國領導人重要共識，加強各層級交往與務實合作，取得一系列積極成果。中方始終認為，做相互成就的夥伴、實現「龍象共舞」是雙方唯一正確的選擇，作為兩個最大的發展中國家，中印共同任務是加快各自國家的發展振興，雙方理應相互支持而非相互消耗，密切合作而非彼此防範；作為全球南方重要成員，中印兩國還有責任帶頭反對霸權主義、強權政治。