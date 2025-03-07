壹傳媒黎智英違國安案　控辯雙方呈遞文件　料7.28口頭結案陳詞

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日（7日）踏入第145日。隨着控辯雙方完成呈遞文件，本案證據部分正式完結。本案暫定7月28日進行口頭結案陳詞，預計需時8日；另法庭將在3月11日下午開庭，就陳詞部分給予指示。

黎智英一方昨日完成覆問。代表3間公司的大律師今日向法庭呈上6項文件，包括相關備忘錄。與訟各方完份訂同意案情，本案證據部分正式完結。各方討論接下來的日誌。法庭同意，給予控辯雙方各6星期時間準備結案陳詞。控方需在4月提交陳詞，辯方在5月30日作回應。之後，控辯各方會就法律議題作書面陳詞及回應。

辯方在本案開審前，曾表示會提出憲法爭議，惟由於相關議題已在終院處理「快必」譚得志煽動文字案上訴許可中解決，辯方今日確認，不會再提有關爭議。口頭陳詞方面，辯方預計需要5日，控方預計需要兩日，3間公司代表大狀稱需時約半日。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022