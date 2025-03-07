以哪吒鬧海比喻　王毅談DeepSeek稱打壓無擋創新

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（7日）在記者會上，談及人工智能大模型DeepSeek等領域創新。他指出，哪裏有封鎖，哪裏就有突圍，哪裏有打壓哪裏就有創新。他又以近來大熱的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》作比喻，指暴風雨最猛烈的地方恰恰是哪吒鬧海一飛沖天的舞台。

王毅表示，從當年的「兩彈一星」到神舟、嫦娥，再到5G、量子計算，還有DeepSeek，一代代中國人的奮鬥從未止步，中國的科技強國之路愈走愈寬。但他指，這條道路並非一片坦途，無論是航天科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。他引述中國古話「青山遮不住，畢竟東流去」，指「小院高牆」擋不住創新思維，「脫鈎斷鏈」最終將孤立自己，科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。中方願與更多國家分享創新成果，一起追逐星辰大海。

王毅另提到，今年是上合組織的「中國年」，上合組織誕生於中國，以上海命名，有特殊意義，很高興能迎接並且歡迎上合「回家」。他指出，中國今年秋天將在天津主辦上合組織峰會，屆時上合國家領導人將齊聚海河之濱，總結成功經驗，擘畫發展藍圖，凝聚合作共識，讓上合組織從中國再出發，推動構建更緊密的上合命運共同體。