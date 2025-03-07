深珠通道加快前期謀劃　蛇口客輪50分鐘直達上環

廣東省發改委近日公布《2025年廣東省發展和改革委員會部門預算》，明確將深珠通道前期研究納入支出預算，深圳市交通運輸工作會議指出，今年當地將大力推進深珠通道前期工作，通道內規劃的深珠城際鐵路可望實現深圳30分鐘直達珠海。深圳口岸周四（6日）另發布消息，現從深圳蛇口郵輪中心乘高速客輪，50分鐘可直達香港上環，通關旅客比陸路口岸少，基本不用排隊。

根據相關工程建設擬議，深珠通道東起深圳市前海，跨越珠江口，西至珠海高新區，位於深中通道與港珠澳大橋之間，距深中通道約12公里，距港珠澳大橋約20公里；不但是廣東規劃建設的珠江口跨江通道之一，規劃為公鐵複合通道兼具高鐵、城際鐵路和高速公路功能，亦是粵港澳大灣區首條跨海公鐵兩用通道。深珠公路通道規劃為雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎；而深珠高鐵始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，線路全長約80.7公里，設計時速350公里；深珠城際始於深圳前海站，與珠鬥城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里。

深珠通道的規劃建設將進一步加強深圳對珠江西岸的輻射作用，同時實現大灣區深港、珠澳兩極快速直連。去年以來，深圳、珠海兩市均全力推進深珠通道工程項目實施，進展全面提速，目前已分別啟動伶仃洋通道兩側連接線規劃方案編制，並做好空間預留。