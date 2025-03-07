華艦隊繼續繞行澳洲　五角大樓密切監視

中國海軍艦艇編隊上月21日在塔斯曼海實彈演習，之後圍繞澳洲大陸周邊外海航行，截至周五（7日）接近完成繞行澳洲一圈。澳洲傳媒同日報道，美國國防部首次回應事件，稱留意到中國海軍相關活動並正密切監視。

澳洲國防部周五通報，中國海軍107特遣艦隊的054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號，當天上午駛至聖誕島以南420海里處，澳方將繼續監視特遣艦隊。美國國防部官員表示，美方留意到相關活動，正密切監視，並重申美國防長海格塞斯所指中國是競爭對手，有能力且有意圖在印太地區牽制美國核心國家利益，五角大樓把遏止中國列為首要任務。

同一時間，美國海軍周二（4日）起在印太地區分別舉行兩場反潛演習，包括在夏威夷附近海域舉行代號「黑寡婦2025」演習，派出潛艇、多艘水面艦艇和反潛巡邏機，模擬聯合追蹤和應對敵方潛艇。美軍亦在關島附近海域舉行代號「海龍25」的多國聯合演習，澳洲、印度、日本和南韓派出反潛力量參與，訓練包括實時追蹤美國海軍潛艇。