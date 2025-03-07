重要調整　兩大軍工集團紀檢監察組組長換人

中國兩大軍工集團紀檢監察組組長作出調整，花豐和陳正雲分別出任中國兵器裝備集團公司紀檢監察組組長和中國兵器工業集團紀檢監察組組長。兵器工業集團是唯一面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、信息支援部隊以及武警公安提供武器裝備和技術保障服務的企業集團，兵器裝備集團亦為中央直接管理的國有重要骨幹企業。

內媒周四（6日）報道，此前擔任中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組副組長（正局長級）的花豐接替余蠶燭，出任中國兵器裝備集團公司紀檢監察組組長、黨組成員。余蠶燭歷任江西省新余市市委常委、宣傳部長，中央紀委辦公廳副局級檢查員、監察專員，研究室副主任、正局級紀律檢查員、監察專員，黨風廉政建設室主任，第九紀檢監察室主任，黨風政風監督室主任，2017年10月起任中國兵器裝備集團公司黨組紀檢組組長、黨組成員。

陳正雲也於近期接替陳學釧，擔任中國兵器工業集團紀檢監察組組長、黨組成員。陳正雲早年曾任最高人民檢察院職務犯罪預防廳副廳長等，後任中央紀委國家監委第九監督檢查室副主任。陳學釧曾在航空航天工業部、航天工業總公司、航天科技集團公司等工作，2017年10月起任中國兵器工業集團公司黨組紀檢組組長、黨組成員。