虛報訓練紀錄呃逾41萬津貼　水球隊前領隊判社服令

中國香港水球隊前領隊古汝發，被指虛報運動員的訓練紀錄，以詐騙香港體育學院發放政府津貼共41.2萬港元，被廉政公署落案起訴。古於上月在區院承認一項欺詐罪，今日(7日)被法官彭中屏判處240小時社會服務令。彭官接納被告對水球界有重大貢獻，認同被告的犯案動機不是為個人私利，並指基於本案特殊情況，故判處社服令取代監禁。

62歲被告古汝發，為中國香港游泳總會(泳總)水球委員會前義務秘書暨水球港隊前領隊，他承認一項欺詐罪名。控罪指，被告於2018年1月至2021年9月期間，向體院訛稱在5年計劃下獲提名的水球港隊運動員已出席其訓練紀錄上訂明的所有訓練，以詐騙體院發放津貼共41.2萬港元。辯方求情指被告對犯案行爲深感後悔，已向體院歸還涉案款項。辯方指被告為水球隊積存金錢，用以聘請優秀教練發展水球運動才錯誤犯下本案，現被剔除泳總及水球隊的一切崗位，令他受沉重打擊。

法官指被告曾多次代表香港出戰亞運，退役後仍致力協助水球隊，對水球界有重大貢獻。法官指被告的犯案手法愚蠢，且沒意識到行為嚴重性，但考慮到被告非為私利且沒有隱瞞罪行，在認罪後歸還款項，並落得身敗名裂，對他而言屬極大恥辱及懲罰。法官亦考慮到案件有拖延對被告構成壓力，終判處社服令。

案情指，民政事務局於2018年1月，推出「隊際運動項目5年發展計劃」以提升本港隊際運動成績，只有符合每月訓練出席率達八成才可以申領每月津貼。而被告在製備運動員每月訓練紀錄時，捏改水球港隊運動員的訓練時數，令全隊33名運動員達到政府計劃要求的出席時數，誘使政府向他們發放共約41.2萬港元津貼。

而被告於2017年底至2018年初向隊員介紹非官方計劃時，指隊員實際出席率若低過六成，便要向被告退還津貼，被告會將款項撥入水球隊開支的團隊基金，出席率若在六成至八成之間的隊員能按比例獲取津貼。其後，被告與兩名水球隊隊長開設聯合戶口，將從隊員收來的36萬港元存入戶口。被告於2022年10月被捕，警誡下承認虛報隊員練習時數，詐騙政府津貼費用，另承認向隊員提出非官方計劃，將津貼款項收入其戶口。

案件編號：DCCC 424/2024