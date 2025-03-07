清遠佛山團再多2人染退伍軍人症　涉及71歲翁及69歲婦

衞生署衞生防護中心今日(7日)公布兩宗退伍軍人病個案，與本周三(5日)公布一個涉及4名人士的群組個案有流行病學關連，全部6人上月均曾參加「領華旅遊社」主辦的旅行團到清遠和佛山，同屬輸入個案。新個案涉及一名71歲男病人和一名69歲女病人，他們分別於2月20至22日及2月21至23日參與上述旅行團。中心的流行病學調查仍在進行中。

中心呼籲曾參與領華旅遊社所辦的「清遠佛山旅行團」，外遊日期為2月20日至22日、2月21日至23日、2月26日至28，團號為LB3280的人士盡快聯絡中心，以便接受中心的健康評估和醫學監察。

中心自日前接獲首宗通報後，聯絡與首名感染者參加同一團，及參與另外兩個行程及入住酒店相同的旅行團人士，提供評估及醫學監察，並發現最新兩宗個案。調查顯示，6宗個案在本地並沒有共同暴露史，當中5人及1人分別參加於2月20日及2月21日出發的「清遠佛山旅行團」。

他們與去年11月錄得涉及兩個佛山旅行團的5宗退伍軍人病輸入個案同樣在旅程中曾入住佛山美豪酒店。就上述感染個案，中心已知會通報廣東省衞生當局，以作相關環境調查。