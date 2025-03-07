禁錮泰籍女逼賣淫　跨國犯罪集團女成員判監

兩名泰籍女子於前年被誘騙來港打工，遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務，直至獲執法部門採取行動將兩人救出，並拘捕兩名被指是「扯皮條」的本地女子。兩名被告被控串謀依靠他人賣淫收人為生等罪，今日(7日)於區院承認控罪，分別被法官練錦鴻判囚12個月及10個月。練官指本案涉及國際販運人口的操作，事主被騙來港後獲告知要當性工作者，拒絕後卻遭恐嚇及禁錮，兩名被告均為犯罪團體的其中一員，最終決定判監。

兩名被告分別是鄢昔珍(52歲)及鄔清容(45歲)，均報稱無業。鄢被控兩項串謀控制、指示或影響另一人，目的在於或旨在使該人賣淫及一項串謀依靠他人賣淫的收入為生罪。控罪指鄢於2023年2月7日至8日期間在香港，一同串謀控制、指示或影響兩女子X及Y，目的在於或旨在使她們賣淫。鄢另被控於同年1月22日至2023年2月8日期間在香港，一同串謀明知而完全或部分依靠他人賣淫的收人為生。鄢被判囚12個月。鄔則被控一項依靠他人賣淫的收入為生，指她於同年1月22日至2月8日期間在香港，一同串謀明知而完全或部分依靠他人賣淫的收人為生。鄔被判囚10個月。

案情指，同為泰國籍的48歲事主X及41歲事主Y，分別獲招聘來港及到布吉島當按摩師。X於2023年2月由泰國乘飛機到台灣轉飛澳門再乘巴士到香港，Y於同月在機場出發時才得知是到港工作。兩人分別被帶到油麻地廟街某單位，並告知須要提供性服務，兩人拒絕後遭責罵及恐嚇。Y其後透過電話聯繫泰國男友，並將此事轉達要求他報案。Y於2月8日收到泰國駐香港總領事館的訊息，Y發送自己位置，執法部門成功找到涉事單位，破門而入救出兩人。

兩名被告分別於同日及2月13日被捕，鄢承認曾當兼職扯皮條，負責招攬顧客並帶到涉案單位，每名顧客需支付250港元，她會保留45港元作酬金，餘下的錢會交予其他同夥。鄢又稱在2月7日接獲同夥指示要接X到涉案單位賣淫。鄔則稱自己負責將客戶帶到單位內，下令泰國女孩與他們進行性交易，自己會保留45港元作酬金。

案件編號：DCCC 85/2024