過半受訪者理想生育年齡為26至30歲　經濟壓力住房問題下棄生育

香港的結婚率與生育率持續下降，人口老龄化問題日趨嚴重。有機構今日(7日)發布最新調查顯示，多數受訪者認為30至35歲被視為理想結婚年齡；51.2%認為26至30歲是適宜的生育年齡，但現實條件，如經濟壓力、住房問題、職場發展，往往使年輕人推遲甚至放棄生育。機構建議提供育兒家庭至少5年租金凍結保障和增加新生嬰兒獎勵金等，提升年輕人的婚育意願。

香港好聯盟於去年12月訪問了851名18歲以上45歲以下市民，主要搜集關於婚姻觀念、生育觀念、婚姻評價與生育價值相關問題，了解香港新世代男、女的婚育觀念。調查結果顯示，9.3%的受訪者為堅定的不婚主義者，而30至35歲被視為理想結婚年齡，35.3%受訪者認為要有穩定的伴侶關係、29.4%共同承擔生活責任以及21.2%經濟保障，顯示年輕人對婚姻的期待趨向務實。此外，70.9%的受訪者不認為結婚必須買房，認為可以選擇租房或根據雙方情況決定是否購房。

調查亦顯示，44.3%的受訪者希望生育一名子女，但43.6%的受訪者沒有生育意願。其中，51.2%認為26至30歲是適宜的生育年齡，但現實條件如經濟壓力、住房問題、職場發展，往往使年輕人推遲甚至放棄生育。

受訪者對生育的主要擔憂包括有27.5%認為有經濟壓力，擔心撫養孩子的成本過高；21.4%認為孩子的學業與升學壓力；17.8%家庭管教責任，特別是母親仍被社會期待承擔主要照顧責任。

機構建議擴大公共房屋供應，提供育兒家庭至少5年租金凍結保障，為育子文的家庭提供申請居屋的額外配額；增設社區配套，如託兒服務、兒童遊樂場及婦兒診所，降低育兒成本；提供婚育財政支援，例如增加新生嬰兒獎勵金、生育補助、托育津貼等，以減輕家庭負擔等。