華商務部斥美以芬太尼為由加徵關稅　是毫無根據

中國商務部周五（7日）表示，關注到國務院近日發布了《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，白皮書向各界人士和國際社會全面、深入地介紹了中國的芬太尼類物質管控立場、舉措和成效，充分說明美方以芬太尼為由對中國產品加徵20%關稅是毫無根據的，是典型的保護主義、單邊主義和霸凌主義行徑。中方敦促美方糾正錯誤做法，客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，不要一味甩鍋推責。

中國商務部發言人指，中國建立了完備的易制毒化學品法律體系和管理制度，形成以《易制毒化學品管理條例》為基礎，中國目前已將5種芬太尼類物質前體列為易制毒化學品進行管理。在出口管理方面，根據相關法律規定，商務部會同公安部，對包括上述5種芬太尼類物質前體在內的易制毒化學品，實施嚴格的出口許可審批和國際核查。商務部審批出口許可證前，先由公安部通過聯合國國際麻醉品管制局的出口前通知書系統（PEN），向進口國政府主管部門發送核查請求。

發言人又指，中國政府推進建立易制毒化學品產品標識和可追溯性監管制度，實現對其生產、經營、購買、運輸、進出口各環節的動態全程監控，積極預防、堅決打擊非法出口。同時，注重發揮行業協會作用，實行信用等級管理，促進企業自律。