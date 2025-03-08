法律界：駕駛需謹慎　察路況屬司機責任

馬路如虎口，行人從非行人過路處橫過馬路，一旦發生意外會怎樣處理呢？大律師陸偉雄說，執法部門一定會展開調查，一般均會先檢查所有車輛的車Cam，包括涉事巴士及附近其他車輛，從多角度還原事件，亦會聽取獨立證人及涉事司機的口供等，透過多個因素斷案。

從大原則來說，司機駕駛時需小心謹慎，無時無刻觀察道路情況，亦要預計道路有出人意表的情況，「唔係冇違反交通規則就冇犯法」，道路有千萬種狀況，例如行人正在使用電話、心不在焉；兒童不懂交通規則；長者行路慢，或因駝背看不到交通燈號等，司機需做好行人會隨時走出馬路的準備，時刻警惕道路及車況，並保持適合的車速。

被問到若事發時天氣不佳，陸偉雄解釋，即使天色昏暗、雨濛濛，駕駛者亦不能以此辯解，他說：「睇唔到唔係抗辯理由」，司機可以停車或減慢車速，他強調，「司機有好多責任」，因為撞傷或撞死人責無旁貸。除非駕駛方能證明被撞的行人是突然跑出馬路，或是從車罅中突然走出來，以致人車距離太近、收掣不及，惟相關情況也只屬「可以理解」。