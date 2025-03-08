財政預算案提來年不推售商業地　當局指每年檢視需求增用地彈性

政府新一份《財政預算案》提到考慮到寫字樓空置率近年處於高水平，以及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，另會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。發展局局長甯漢豪今日(8日)在電台節目表示，提出來年不會推售商業用地，原因是本港甲級寫字樓的空置率涉及1,500萬平方呎，市場或需7至10年才能消化。

甯續稱，現時商用地庫存量高，但市場變化快，政府推地要視乎每年情況作檢視，考慮增加商業用地彈性，例如不再規限用地只能用作酒店或寫字樓。至於住宅供應方面，甯指不存在過剩問題，目前的住宅空置率平均數，與之前相若，私樓租金亦有上升趨勢。而在賣地方面，甯稱，多數會要求發展商協助建成社區設施，借助市場力量令大眾受益，但社區設施會影響投資回報率，政府會適當降低建地要求，包括部分較細的地皮會減少興建社區設施，而不會完全放棄要求。

甯同時提到交椅洲人工島，再次強調人工島填海工程並非擱置，只是現階段並非優先項目，仍會作為長遠土地供應來源，會繼續進行已開展的研究工作，但暫時沒有推展人工島的時間表。。立法會曾批核5.5億撥款作為人工島的規劃及研究，包括填海及環境評估等，去年亦開展3個涉款9千萬元的勘探項目，若不繼續完成已批出項目，除了可能面臨違約賠償外，之後若再開展亦有額外開支，已進行的項目不會浪費或過時。