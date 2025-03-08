辦案趁機強吻未成年少女　台警遭休職10月懲戒

台灣媒體周五（6日）報道，新北市警局江姓警員前年承辦案件期間，認識一名15歲少女，趁機強吻對方3次。江男事後被起訴，刑事部分依利用權勢猥褻罪被判刑1年，緩刑4年確定；懲戒部分，江男被判休職10個月確定。

判決指，任職新竹市警局新莊分局某派出所的江男因辦案需要，替受害少女錄口供而認識對方，並在2023年2至4月期間在家中客廳、露台3次強吻少女。少女因屈服於江男權勢而不敢反抗或拒絕，事後向學姊和外祖父說出此事才曝光案件。新北地院一審認定，江男犯下三項成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，各判有期徒刑5月，應執行有期徒刑1年、得易科罰金36萬元新台幣（約8.6萬港元）。江男上訴後，二審法院考慮到江男已跟少女和解，雖駁回上訴，但改判緩刑4年確定。

刑案部分確定後，新北市警局把江男移送懲戒法院議處。懲戒法院認為江男身為警察人員，未能恪遵職守，但因他坦承犯行，又賠償被害人，因此將他判處休職10個月。江男不服上訴，認為在2023年1月底後就沒有再負責少女的案件，又非少女監督、照顧之人，親吻行為是與少女因朋友關係產生情愫所致，因此不認為自己是利用職權猥褻少女。懲戒法院近日裁定，江男要求撤銷並改判較輕懲戒處分的理由不足，且本案各項事實已經清楚，沒有進行言詞辯論的必要，因此駁回上訴。