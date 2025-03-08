調查：近半長者對財案不滿　逾70%促執行「落車拍卡」措施

調查發現近半長者對最新一份財政預算案不滿。過半數受訪者不同意新建議的「兩蚊兩折」優惠措施。同時有逾70%長者促加快執行「落車拍卡」措施，並同意對長者乘車優惠設立定期檢討機制。除此之外，近90%受訪者認為應該提高醫療券津貼金額以回應增加的醫療支出。明愛長者聯會(長聯會)認為，「落車拍卡」措施可解決現時長車短搭帶來額外補貼問題；又指政府對上一次修訂長者醫療券助額已是2014年，呼籲政府關注長者的醫療需求。

長聯會針對政府的財政預算案中的長者福利措施進行了問卷調查，共收集到1,079份有效回覆，調查結果顯示，受訪者對財政預算案的滿意度較低，表示滿意或十分滿意的受訪者僅有11.6%(125人)，而表示不滿意或十分不滿意得受訪者有46.3%(499人)，42%(453人)認為普通。在長者出行方面，73.1%(789人)受訪者同意加快執行「落車拍卡」措施，75.1%(811人)同意對「兩蚊乘車」優惠措施設立定期檢討機制。在醫療方面，有87.6%(945人)受訪者同意政府應提高醫療券津貼金額以應對醫療支出的增加，其中48.9%(460人)認為應增加1,000港元。

就此調查結果，長聯會建議，應加快執行「落車拍卡」措施，解決長車短搭問題，並就「兩蚊乘車」優惠措施設立檢討機制。以解決現時長車短搭帶來額外補貼問題。同時，長聯會還建議提升醫療券津貼以應對醫療支出。政府對上一次修訂長者醫療券助額已是2014年，而近十年來本港醫療通脹物價持續上升，醫療費用按年遞增。亦呼籲政府關注長者的醫療需求，及時調整醫療券金額，緩解長者在醫療費用上的壓力。