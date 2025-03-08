粗心母風筒熱風長時間吹女嬰　致3腳趾壞死切除

台媒周五（7日）報道，台灣一名母親阿玲（化名）在家照顧出生不足1個月的女兒，前年某天女嬰尿濕床鋪，遂拿風筒想把床鋪吹乾，卻因打瞌睡，令熱風造成女兒雙腿燙傷，送醫後要切除3隻腳趾。法院其後依過失傷害罪，判處阿玲有期徒刑5月，得易科罰金。

判決指，阿玲與剛出生的女兒同住在台北市中山區。2023年9月某日下午1時許，阿玲發現女兒尿液弄濕床鋪，於是想用風筒吹乾，但只將女兒稍移往一旁，之後精神不濟睡着，導致風筒近距離且長時間對着女兒腿部吹熱風。直到下午4時許，阿玲醒來才發現女兒雙腿多處紅腫起水泡，連忙撥電叫救護車將女兒送往醫院。經治療後，女兒雙腿分別有1度、2度燙傷，其左腳中趾、無名趾、尾趾更已壞死，需要切除。

阿玲表示，自己因產後抑鬱，吃藥後易昏睡，事發時有把女兒移開，且覺得床鋪溫度不會太燙，所以放着風筒讓它吹，自己卻不知不覺睡着。台北地院審理認為，阿玲坦承犯行、其違反注意義務之程度非輕、被害女嬰所受傷害程度嚴重，且日後仍須長時間追蹤治療，對於被害女嬰的心理及生理上均為莫大痛苦，最終依過失傷害罪，處阿玲有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元新台幣（約240港元）折算1日。案件可上訴。