美財長：特朗普有信心任內北京不攻台

美國財長貝森特周五（7日）被問及是否認為中國大陸會武攻台灣時指，美國總統特朗普有信心在其任內大陸不會攻台，是特朗普政府高官針對兩岸緊張局勢的最新表態。

此前，中共中央政治局委員兼外長王毅同日在北京重申台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，從來不是一個國家，今後亦絕無可能。他強調鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家和任何人都不應搞雙重標準。他指出，實現祖國統一是大勢所趨、大義所在，台獨分裂只會玩火自焚，以台制華無異於螳臂擋車，中國終將統一也必將統一。

台灣的防務部門周六（8日）公布，周五上午6時至周六上午6時偵獲解放軍軍機2架次、軍艦6艘持續在台海周邊活動，並偵獲8枚大陸空飄氣球進入台灣防空識別區，部分氣球自台灣海峽一路向東飄行，飄越台灣本島上空後飄至太平洋上空。台方同時預告大陸將於下周一（10日）在西昌衞星發射中心發射運載火箭，飛行方向朝向西太平洋，會經過台灣防空識別區。