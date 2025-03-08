60至64歲佔政府乘車補貼開支55%　勞福局稱再分年齡群組會變複雜

新一份財政預算案向長者兩元乘車優惠計劃開刀，新增每月240程限制，而10港元以上車費則收兩折。勞工及福利局指，如果再分年齡群組會令設計變得複雜；又指暫未能交代調校八達通機牽涉的行政成本，部分是否可以不由政府承擔會再與八達通公司探討。

勞福局局長孫玉菡今日(8日)出席電視台節目表示，指兩元乘車優惠的增長有幾個因素，首先年齡門檻降低了，令更多人受惠，另一個是公共交通工具的票價有調整，而當局沒有調整，覆蓋範圍亦更大，現時包括渡輪、小巴以及部分居民的巴士，60至64歲的群組佔用政府整個補貼額大概55%，例如每100港元的開支中，有55港元補貼是給了60至64歲，當中有原因的，例如地鐵或者巴士，過去65歲以上都有半價優惠，所以政府的補貼是在半價優惠之後，變相即是等於交通營運商支付了，政府就支付餘額，但60至64歲一向沒有有關安排，故當局的補貼「一定係高一啲」。

對於60至64歲長者佔用兩元乘車優惠250萬人中的28%，但他們佔補貼開支約55%，為何措施不是針對該群人調整。他就指無論60至64歲或是65歲以上，都是希望長者更加願意出行，多一點與社會聯繫，不是說長者花費很多，根據他們乘車次數，60至64歲平均每天是1.4程，65歲以上平均是1程，「唔係差好遠」，但交通營運商以往只對65歲以上提供半價優惠，故政府補貼60至64群組較65歲以上多。

兩元優惠計劃24/25年預算開支約60億港元，修訂預算變為43.9億，他稱原本預計所有合資格人士都會使用優惠，實際並非如此。他指88%的人是會用的，有12%的人即使他申請了樂悠咭，他過去三個月就一次都沒有用過。今個財政年度預算開支43億，下個財政年度25/26年度達54億港元，都是一個不小的數目，而且這個數目是一直增長的，所以是時候要提出一些改良措施。