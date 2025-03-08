生產力局辦創科招聘會　吸引逾2千求職者申分析師等職位

生產力促進局今日(8日)舉行招聘會，提供逾2,000個創新科技相關就業機會，有來自阿里巴巴、華為、NEC等超過40間國際企業參與，吸引逾2千名求職者登記。

生產力促進局的招聘會邀超過40間國際、內地及本地知名企業參與，包括阿里巴巴、華為、NEC、國泰、中電、恆生銀行等，並獲近20間本地學府、公營及非牟利機構支持，提供逾2,000個創新科技相關的就業機會，為求職者及企業僱主提供高效就業速配平台。活動費用全免，更特設AI面試測試，即場分析求職者的面試強弱項，以及「CV Clinic」一對一專人優化履歷服務等。

熱門工作職位包括解決方案架構師、數據工程師、系統營運主任、商業/系統分析師、軟件/架構工程師、數據庫管理員、網絡營銷主任、業務開發專員、數碼營銷主任等等，以及各機構的實習生、管理培訓生招募等，歡迎大灣區及香港準畢業生、畢業生，以及各行業求職者到場參與。

勞工處大灣區青年就業科勞工事務主任張佩芳表示，大灣區青年就業計劃鼓勵企業繼續聘用香港青年，聘用條款在計劃完成後則自由訂立，企業花了18個月培訓一班對兩地熟悉的人才，相信會繼續聘用他們，或年輕人有興趣嘗試其他工作，也多了些優勢。